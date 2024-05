KOHUTAV Majja hiilinud karu tungis teismelisele poisile kallale

Ta ei teadnud, et majja on sisenenud suur kolmeaastane isakaru, kes teda peagi rünnata kavatseb.

Poisi ema Caroli sõnul on tema pojal neuroloogiline haigus, mis tähendab, et tal on keeruline kiireid liigutusi teha. Õnneks tulid kriitilisel hetkel appi poisi isa ja vanem vend, kel õnnestus karu minema ajada ning poiss halvimast päästa.