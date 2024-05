Kass jäi korraga kuuest hambast ilma

Hiltoni viimase tervisekontrolli tulemused polnud kiita. Looma igemed olid põletikulised ning suust tuli ebameeldivat lõhna. Need tundemärgid annavad märku, et kassiga tuleb viivitamatult veterinaari juurde pöörduda.

Loomaarst tuvastas vurrulisel kokku kuus probleemset hammast, mis said kõik muretult eemaldatud. Lisaks tehti nurrikule põhjalik hambakivi eemaldus, et ülejäänud hammaste tervist parandada ja edasisi põletikke vältida.

Nüüdseks on kassike operatsioonist kenasti taastunud. Söögiisu tal veel väga suur ei ole, ent peatselt ootab ees ka operatsioonijärgne kontroll. Teekonda tervenemise poole meenutab varjupaiga jaoks tohutult suur kliinikuarve, milleks on 240,36 eurot. Protseduurid said tehtud Pesaleidja loomakliinikus, mis on varjupaiga jaoks soodsaim variant. Paraku on lemmiklooma hambaprobleemide lahendamine sellegipoolest kallis lõbu.