VÄGA HARULDANE 4 kõrvaga sündinud kass rabab omapärase välimusega

Kassi üle vaadanud veterinaari Resat Nuri Aslani sõnul on looma erilise välimuse taga geenimutatsioon, kuid muid terviseprobleeme see endaga kaasa ei too. Veelgi haruldasem on, et kass päriselt kuuleb kõigi nelja kõrvaga, sest need on kuulmekäiguga ühenduses.