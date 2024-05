OSALE JA VÕIDA AUHINDU Lemmik lükkab taas käima populaarse fotokonkursi

Selleks, et fotokonkursil osaleda, saata oma lemmiku pilt või video aadressile lemmik@postimees.ee ning lisa lühike selgitus ja tutvusta lühidalt oma lemmiklooma. Pluspunkte annab sisukas pildi allkiri, mis selgitab, miks just see foto/video teiste seast silma paistab. Kui sinu lemmikloomal on mõni eriti silmapaistev oskus või omadus, siis võid ka selle kirja panna. Ootame põnevaid lugusid väga!