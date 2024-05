VIDEO Ootamatu kohtumine: julge ilves hiilis Võrumaal maantee ääres

«Tulime kõrvaltalust sünnipäevalt. Nägin vilksamisi kraavi põhjast kellegi pruuni pead, arvasin, et tegemist on rebasega. Peatasin auto ja tagurdasin, kuni sain aru, et tegemist on ilvesega,» selgitas Henn-Hillar Kalkun Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel avaldatud uudises.