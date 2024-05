Pere viis oma 14-aastase kassi varjupaika. Mõni aeg hiljem tabas looma järgmine karm hoop

Veelgi nukram on asjaolu, et see pole sugugi ainus kord, kui Daisy-nimeline kass oma perest ilma jäänud on. Praegu Ameerika Ühendriikides Illinoisis asuvas varjupaigas elav hiirekütt leidis endale vahepeal küll uue kodu, kuid uus omanik jäi haigeks ning nii pidi loomake varjupaika tagasi kolima.