Veterinaarid soovitavad parimaid koeratõuge lastega peredele

Loomaarstide abil on välja selgitatud need koeratõud, mis on kõige paremad ja turvalisemad valikud peredesse, kus sirguvad ka inimlapsed.

1. Labradori retriiverid. Nad suudavad nii lõputult mängida ja joosta kui ka vaikselt magada ja uinunud väikelapse und valvata. Nad sobivad põhimõtteliselt kõigile.

2. Vizslad. Kui soovid suuremat kasvu aktiivsemat koera, siis need pruuni kasukaga koerad on hea valik. See on aktiivne, sportlik tõug, kes on tundlik, südamlik ja tasane. Treeningutel on nad meeletult töökad, kodus aga unelmate perekoerad.

Puudel Foto: Shutterstock

3. Jack Russelli terjerid. Need koerad on elujõulised, väga energilised ning armastavad joosta ja mängida.

4. Mopsid. Kui otsid väikest koera, on ka mops sobilik valik. Võrreldes Jack Russelliga on mopsid vähem energiat nõudvad. Nad armastavad ka kaisutamist ja perega koos mõnusalt tukastada.

5. Beagle. See tõug on hea kaaslane, kes armastab nii perega diivanil lesida kui ka matkata ja lastega mängida.

6. Pitbullid. Kuigi levinud eksiarvamused on selle tõu mainet kõvasti kahjustanud, on pitbullid tegelikult väga perekesksed, truud ja armastavad kaaslased.

7. Iiri setterid. Iiri setterid on intelligentsed ja kergesti koolitatavad, mida on koera valimisel oluline arvestada. Need koerad on mängulised, energilised ja armastavad olla inimeste, eriti laste läheduses.

8. Berni alpi karjakoerad. Sõbralik ja rõõmus koeratõug, kes saab hästi hakkama erinevates olukordades nii kodus kui ka avalikes kohtades.

9. Puudlid. Puudlid on väga kuulekad, hästi treenitavad ja oluline on ka see, et nende kasukas on hüpoallergeeniline. Puudleid on nii suurt kui ka väikest kasvu, seega leiab iga soovija endale puudlite seast just selle õige sõbra.

10. Krantsid. Segaverelised koerad pole mitte ainult sõbralikud või lõbusad, vaid tänu segatud geneetikale on neil harvem terviseprobleeme. Lisaks – kui võtta koer varjupaigast, saab su pere endale sõbra, kes on tänulik ja armastab üle kõige maailmas olla osa perekonnast.

Allikas: BestLife