KAS SINA TEAD? Üllatav fakt mesilaste kohta šokeerib inimesi ühismeedias

Loomulikult on mesilased iga ökosüsteemi jaoks üliolulised. Tänu aastate jooksul tehtud uuringutele teame me väga palju mesilaste eluviisidest ja nende üldisest tervisest. Siiski on üks konkreetne fakt mesilaste kohta, mis on sotsialmeedias inimesi šokeerinud.

Kuuma ilmaga võib juhtuda igasuguseid asju. Meil on spetsialistid, kes jagavad pidevalt hoiatusi ilmastikunähtuste kohta ja inimestel ning loomadel soovitatakse sellistel puhkudel võimalikult palju vett tarbida.

Teine asi, mis juhtub äärmusliku kuumalaine ajal juhtub, on see, et mesilased ejakuleerivad end surnuks ja sellele on olemas täiesti teaduslik selgitus, vahendab Unilad.

Juba 2022. aastal avastasid teadlased, et mesilastele saab õnnetu saatus osaks, kui temperatuur jõuab 42C.

Kui isased töömesilased satuvad nii kõrge temperatuuri kätte, hakkab nende keha kramplikult kokku tõmbuma. See sunnib neid ejakuleerima oma kõhusuurusega peenise ekvivalendi kehast välja ja nad surevad seejärel šoki tagajärjel.

Eksperdid ütlevad, et mesilased püüavad säilitada kehatemperatuuri 35C, kuid kui asi läheb kuumemaks, võivad tekkida tõsised probleemid.

«Kui mesilased surevad šoki tagajärjel, ejakuleerivad nad spontaanselt. Neil on see keerukas endofallus, mis tuleb välja ja on umbes nende enda kõhuõõne suurune. See on üsna ekstreemne,» ütles mesilaste terviseekspert dr Alison McAffee.

McAfee sai sellest kummalisest mesilaste faktist esimest korda teada pärast seda, kui ta märkas 2021. aastal Briti Kolumbias mesilaste surmajuhtumite arvu suurenemist.

«Me teame, et kuus tundi 42 °C kuumuses veetnud mesilastest surevad pooled kuumastressi tõttu,» lisas ekspert.

«Tundlikumad hakkavad hukkuma kahe või kolme tunni möödudes. See on temperatuur, mida nad tavaliselt kogeda ei tohiks.»