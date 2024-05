Teadlased on otsustanud: ainult see loomake on võimeline maailmalõpu üle elama

Oxfordi ülikooli ja Harvardi ülikooli teadlased suutsid 2017. aasta uuringus, milles uuriti elu vastupanuvõimet astrofüüsikalistele sündmustele, välja selgitada, millisel olendil on parimad ellujäämisvõimalused.

See uuring läks meie atmosfäärist kaugemale, et uurida võimalikke ohte planeedile, unustades metsade hävitamise, metsatulekahjud või tuumasõja, et keskenduda hoopis maailmalõpule viivatele sündmustele, mis võivad tulla kosmosest.

Inimene ei suudaks kahjuks selliseid sündmusi üle elada, arvestades, et need oleksid piisavalt tugevad, et keeta kogu vesi Maa ookeanides, kuid on üks olend, kellel võiks olla võimalus eluga pääseda.

See olend on loimur ja kui sa pole sellest kunagi kuulnud, siis ära muretse: inimesed ei pea neid just lemmikloomadena kodus.

Loimur. Foto: Shutterstock

Loimurid on peaaegu mikroskoopilised lamedate peade, kaheksa jala ja punnis kehaga veeloomad. Nad on tegelikult päris armsad, kuid see ei tähenda, et nad oleksid nõrgad, vahendab Unilad.

«Meie üllatuseks leidsime, et kuigi supernoovad või suured asteroidide kokkupõrked oleksid inimeste jaoks katastroofilised, ei pruugi see loimureid mõjutada,» ütles uuringu kaasautor dr David Sloan. «Suur hulk liike või isegi terved perekonnad võivad välja surra, kuid elu tervikuna jätkub.».

Loimurid ehk tardigraadid on loomade hõimkond. Loimurid on mikroskoopilised nelja paari lülistumata jalgadega loomad. Arvatakse, et fülogeneetiliselt on nad seotud lülijalgsetega. Loimureid on kirjeldatud üle 1000 liigi. Loimurid on levinud kõikjal maailmas. Allikas: Wikipedia