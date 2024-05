Veterinaar Tiina Toomet avaldas, miks loomade ravimine nii kulukas on

Põhjus on lihtne – nimelt on veterinaarmeditsiin viimastel aastatel Eestis väga palju arenenud, mis tähendab, et kliinikutes on varasemaga võrreldes ka palju rohkem võimalusi erinevaid uuringuid teha, et välja selgitada, mis looma vaevab. Kuna loomadel aga puudub ravikindlustus, peabki omanik selle kõik ise kinni maksma.

Kui vanasti võis loomale õige ravimi leidmine olla kulukas ja keeruline, siis nüüd on olukord muutunud ning kõige kulukam osa on hoopiski diagnostika. «Vanasti said kõik loomad antibiootikumid peale, aga tänapäeval teame, et nende kasutamisega ei saa liiale minna,» lisas Toomet.

Loomaarst hoiatas loomaomanikke, et lemmikloomad ei näita oma valu sageli välja. «Minu jaoks on kõige olulisem, et loom ei kannataks. Mul on kõige suurem hirm, et neil on valus ja inimesed ei märka. Kass võib ära surra niimoodi, et keegi ei saa arugi, et ta haige oli,» sõnas ta, et kassid on palju hullemad valu varjajad kui koerad. Seega tasub oma lemmikuga kindlasti arsti poole pöörduda, kui on väiksemgi kahtlus, et teda miski vaevab.