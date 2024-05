SÜDAMLIK TEGU Ehitajad läksid appi kassile, kelle pere oli pärast välja kolimist maha jätnud

Aprillikuus pöördus Cats Help MTÜ poole üks ehitaja, kes tundis muret, et kortermajas, kus ta remonti parasjagu teeb, tundub olevat hüljatud kass. Cats Help MTÜ esindaja sõnul õnnestus neil hiljem välja selgitada, et kassi omanikud olid ära kolinud ja oma 2-3 aastase lemmiku saatuse hoolde jätnud.