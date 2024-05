Varjupaigast võetud kass sai uues kodus elada vaid 1,5 kuud. Põhjus oli masendav

Tagasi varjupaika toodud Viiu-Tiiu läbi esmajoones ka tervisekontrolli, mille tulemused olid väga ehmatavad. Nimelt selgus, et pooleteise kuuga on kassipreili terve kilogrammi alla võtnud. Kiiresti broneeriti aeg vereanalüüside andmiseks ning et need olid igati normi piires, on näidustatud põhjalik ultraheliuuring kõhuõõnest. Ka veterinaari hinnangul on loomake liiga kõhn.