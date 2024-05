Pesaleidja vaagub hinge: meil on 200 päästetud kassi ning ulmelise summa eest tasumata arveid

Pesaleidja hoole all on hetkel üle kahesaja nurriku, kes vajavad igapäevaselt hoolt ja tähelepanu. Iga nädal satub mõni kiisu kliinikusse, kust väljub suurima vedamise korral alla 200 eurose arvega. Haigemate kiisude puhul ulatuvad arved aga tuhandetesse.

Kuna Pesaleidja võtab loomi ka teiste varjupaikade eutanaasianimekirjadest, siis on nad tihtilugu täbaramas seisus - vajavad rohkem uuringuid ning sellega kaasnevat arstiabi. Seda suurem on rõõm, kui õnnestub raskes seisundis varjupaika jõudnud käpalistele uus võimalus anda.

Igapäevaselt on Pesaleidja töötajad tunnistajateks pealtnäha väikestele, kuid nende endi jaoks mõõtmatult suurtele imedele - hinge vaakunud looma tervis taastub täielikult; aastaid kodu oodanud kass leiab lõpuks oma inimesed; metsikust vurrulisest saab vabapidamistoas malbe paikiisu… «Nende imede lootuses me endast nõrgemate eest võitlemegi, kuid üksi me seda päris kindlasti teha ei suuda,» sõnab Pesaleidja üldjuht Kelli Samberk.