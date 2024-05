Kristel Kruustükil oli lapsepõlves põnev lemmikloom: kaks korda leidsime ta surnuaiast

Kristeli mälestuste järgi magas kilpkonn hästi pikalt. Läks juba enne jõule magama ja veetiski neli kuud vanni all. Ainult siis, kui vannialuse kapi uks lahti teha, sai taskulambiga näha, kas ta on seal ikka alles.

Kevadel tõsteti Kiki ka murulapikesele, kus ta toimetas hommikust õhtuni, kaevas ennast rooside alla magama, sõi muru ja nautis täiega elu. Oma pika elu jooksul suutis Kiki aga isegi kaks korda kodust plehku panna. «Hakkasime õhtul otsima, aga ei leidnud teda kusagilt. Kaks nädalat läks mööda, kuni ühel päeval oli stendi peale pandud A4 paber, kuhu oli joonistatud kilpkonna pilt ja kirjutatud, et on leitud kilpkonn. Helistasime sellel numbril, sest et Kose on väike koht ja ega liiga paljudel inimestel ei saa kilpkonna olla,» meenutab Kristel esimest korda, kui Kiki kaduma läks.