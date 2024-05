RAJU VIDEO Jüri Ratas näitas, kui suureks tema koer on kasvanud ja tegi midagi väga ootamatut

Märtsis andis Ratas digiajakirjale Lemmik pika intervjuu , kus rääkis avameelselt oma lemmikloomadest ja nendega seotud valusatest hetkedest. Hoolimata sellest, et mullu tema perega liitunud berni alpi karjakoera kutsikas Brauni kaalus siis 20 kilogrammi, haaras peremees ta fotosessiooni ajal sülle nagu ei valmistaks see talle mingeid raskusi.

Hiljuti sotsiaalmeediasse postitatud videos teeb Ratas sama, kuigi koer on nüüd palju suurem. Hiljutisel veterinaari vastuvõtul tuli välja, et 7-kuune koer kaalub juba 50,3 kilogrammi.

Brauni, kelle Ratas võttis oma perre pärast seda, kui nende eelmine koer Horre ootamatult magama panna tuli, on sündinud samal kuupäeval, kui Jüri ja tema abikaasa Karin abiellusid – 24. septembril. «Arst arvas, et see tõug kasvab kuni pooleteist aastani,» sõnas Jüri videos ning lisas, et tema eelmine koer Horre kaalus lausa 70 kilogrammi.