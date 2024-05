TASUB TEADA Ohtlikud parasiidid, mis võivad kassidelt ja koertelt inimestele levida

Koduloomad võivad Laaneoja sõnul olla nakatunud mitmesuguste parasiitidega, levinumad neist on näiteks solkmed ja paelussid ning need on ka inimestele ohtlikud. «Täiskasvanud solkmed elavad ja toituvad peensooles. Solkmemunad satuvad väljaheidetega väliskeskkonda ning arenevad seal nakkusvõimelisteks. Väliskeskkonna mõjudele on solkmed väga vastupidavad ning võivad nakkusvõimelistena püsida aastaid. Oluline on teada, et värskes väljaheitehunnikus olevad solkmemunad ei ole nakkusohtlikud ning vajavad «küpsemiseks» aega. Seetõttu ongi vaja väljaheited kokku koguda ja utiliseerida, et parasiidid ei saaks aega areneda ja ohtlikuks muutuda,» selgitas veterinaarparasitoloog.