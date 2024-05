2 korda kodust välja visatud kassi ähvardas eutaneerimine, aga viimasel hetkel...

«Pool aastat tagasi saime abipalve Võrust. Oma hoovi tulnud kassipojale oldi valmis kodu pakkuma, kui aitame rahastada protseduure. Loomulikult aitasime, sest see tähendas, et üks kiisu saab õnnelikuks ning omale kodu. Mõned päevad tagasi tuli meile aga suure üllatusena teade, et soovitakse kohe kassist lahti saada. Eutanaasia aeg on juba kokku lepitud,» räägib MTÜ vabatahtlik sotsiaalmeedias.