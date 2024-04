PÄEVAKÄPP ⟩ Põneva välimusega Nolan ootab varjupaigas oma kodu juba üle 2 aasta

Nolani eeldatav sünniaasta on 2019 ehk siis ta on umbes 4–5-aastane. Hulkurielust veidi räsitud kõrvad ja kurb ilme on Nolani firmamärk. Ja muidugi need iseloomulikud vuntsid.

«Nolan on malbe härra. Ta ootab harilikult kassitoas ukse juures külalisi või on sirakil madratsil või pikutab mõnes pesas. Nolan unistab, et tal oleks päris oma pehme lebopesake,» kirjutavad Pesaleidja vabatahtlikud.

Praegu on Nolan kassitoas veidi stressis ja kasukas on tal veidi tuhm, kuid see ei tähenda, et ta ei elavneks, kui kassitoas on midagi põnevat teoksil. Eriti elavneb ta konservi peale.

Oma kodus tuleb ta kindlasti lõplikult melanhooliast välja ja vaatab elu uue, lootusrikka pilguga.

Kui soovid Nolanile kodu pakkuda, vaata SIIA.