ETTEVAATUST, PISARAKISKUJA! ⟩ Pildid: rentslist leitud koer on läbinud imelise muutuse – pärast pesu oli ta karv mitme tooni võrra heledam!

Oliver leiti eelmisel kuul Dogs Home Wolverhamptoni varjupaiga lähistelt. Õues oli jääkülm, tema karv oli peaaegu et kivistunud ja tervislik seisund halb. Päästjad said kohe aru, et väike õnnetu koerapoiss vajab ööpäevaringset hoolt.

Varjupaiga kuulutuses on kirjas, et ta oli närvis ja hirmul, kui ta esimest korda varjupaiga tiiva alla võeti, kuid nüüd on ta õnnelik ja armastav kutt, kes vajab uut kodu. «Oli selge, et ta oli mitu kuud tähelepanuta jäetud ning tema räpane kasukas tekitas talle palju ebamugavust ja stressi,» ütles keskuse juht Fi Harrison.

«Me olime üllatunud, kui nägime, et ta karvkate oli tegelikult palju heledamat värvi, kui kogu mustus lõpuks maha pesti. Viimastel nädalatel on see vapper poiss saanud ööpäev läbi hoolt meie pühendunud meeskonnalt ja fantastilist tuge meie suurepärastelt toetajatelt, kes on annetanud meie heategevuseks, et aidata meil rahastada tema hooldust,» sõnasid varjupaiga töötajad.

Foto: Kuvatõmmis Birmingham Dogs Home'i veebilehelt

Nad lisasid, et Oliveri isiksus on samuti muutunud, kuna ta on õppinud usaldama oma hooldajaid. Facebooki tehtud adopteerimiskuulutuses on kirjas, et ta on veel jätkuvalt pigem närviline ja arglik, arvestades seda, mida ta on läbi elanud, aga temast on saanud armastav ja lustakas kutsu, kelle läheduses on tõeline rõõm olla.

Soovime, et armas koerapoiss Oliver leiaks endale kiiresti hooliva perekonna!