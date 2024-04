Lugu kassist, kes jõudis päästjateni liiga hilja

Seis oli juba esmasel ülevaatusel väga kehv - südametöö aeglane ning loom tohutus alakaalus. Kuna Pesaleidjal on varemgi õnnestunud väga kriitilises seisus loomade elusid päästa, ei mindud kergema vastupanu teed. «Paistis, et keegi teine looma elu eest iialgi võidelnud polnud ning otsustasime seda ise teha,» sõnab varjupaiga ravijuht Kelli Samberk.

On paratamatus, et kõiki loomi varjupaikadel päästa ei õnnestu, ka suurima tahtmise korral. Kelli Samberk veetis koos loomaga vaid lühikesed veerand tundi, mil nad koos kliinikusse suundusid. Kuigi tegemist oli võõra kassiga, elas ravijuht tema käpakäigule väga kaasa. «Kindlasti oleks Donald armastanud kodusoojust, oma inimest, toitu ja hoolt,» räägib ta. «Südamest on kahju, et kassike jõudis meieni alles viimasel hetkel ega saa kunagi tundma inimese ja looma vahelist sõprust. Jää hüvasti ja kerget käppa vikerkaarel!»