Kassitüdruk kaotab kaalu ja muutub iga päevaga üha mornimaks

Kerge hüperglobulineemia ja monotsütoos - need on hetkesed märksõnad Riinu vereproovide tulemustele. Esimene neist viitab kergele vedelikupuudusele, ent monotsüütide hulk veres tõuseb enamasti vastusena kroonilistele infektsioonidele, autoimmuunhaigustele ja verehaigustele, vahel ka mõnede vähivormide korral.

Veterinaar suunas Riinu ultrahelisse, mis ootab vurrulist ees juba uuel nädalal välja selgitamaks, kas ja mis tema sees toimub. Varjupaiga töötajad vajavad vastuseid, et aidata vaprat kassitüdrukut, kelle kaal on tasapisi langema hakanud ning tuju iga päevaga üha mornim. Vereanalüüside ja kõhuõõne ultraheli kogusumma saab aga olema 205€.

Iga loom väärib võimalust elule. Nii ka Riinu, kelle elu hinnasildiks ei saa seada vaid 205€ suurust summat. Küll aga on see summa vägagi suur annetustel põhineva MTÜ jaoks, sest iga annetuseks laekunud sent kulub loomade heaolu, abi ja eluspüsimise heaks.