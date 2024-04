ARMAS KLÕPS ⟩ Kelly Sildaru lemmik tähistas sünnipäeva eriti südamliku kingitusega

Ühe sinise ja teise pruuni silmaga Siberi haski Kira on Kelly Sildaru esimene lemmikloom ning saabus perre 2020. aasta alguses, kui Kelly klassikaaslase Amani Kiivikase koer pojad sai.

«Kui nende pilte nägin, olin kohe lummatud ning veendunud, et pean sealt pesakonnast endale ühe koera võtma!» on Sildaru Lemmiku digiajakirjale rääkinud. Erilise välimusega Kira puges kohe Kellyle südamesse, sest eri värvi silmad on haskide puhul väga haruldane nähtus.