TORE VIDEO ⟩ Vahva karupoeg näitas rajakaamera ees, kui osav ronija ta on

«Karud müttavad usinasti ringi ja väiksemad on ka mänguhoos. See video on näide sellest, kuidas loodusvaatluste tegemiseks ei pea alati ise kohal olema,» kirjutab keskkonnaagentuur oma Facebooki lehel, kus jagab Meelis Pohlaku rajakaamera ette jäänud vahvaid kaadreid.