Kongolased pistsid nahka Eestis rõngastatud öösorri

Teade taasleiust jõudis keskkonnaagentuurini Belgia kolleegide vahendusel. Andmete põhjal püüti rõngastatud lind Butas, mis on linn Kongo põhjaosas, või selle lähikonnas. Lind rõngastati Eestis 2023. aasta augustis Jõgevamaal. See teeb rõngastamise ning taaspüügi vahemaaks ligi 6220 kilomeetrit, kirjutavad keskkonnaagentuuri blogis eluslooduse osakonna spetsialist Kaarel Kaisel ning kommunikatsiooni ja keskkonnateadlikkuse peaspetsialist Triin Edovald .

Keskkonnaagentuur märkis, et kui esmapilgul võib tunduda, et tegemist on hilinenud aprillinaljaga, siis paraku kahjuks mitte. Mitmelgi pool maailmas, näiteks Aafrikas ja Lähis-Idas, on laulu- ja teiste väiksemate lindude püük söögiks legaalne või reguleerimata tegevus. Kui aastasadu tagasi olid väikesed linnud lisavalguallikas, siis praeguseks on see tegevus jätkuvalt mõnes euroopalikumas riigis, näiteks Maltal ja Küprosel, säilinud kultuuripärandi osana.