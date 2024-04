Väikese karvapalli ulakused: milliseid tempe korraldavad meie armsad lemmikud?

Lemmiku fotokonkursid on meie lugejate seas äärmiselt populaarsed ning taas on aeg välja kuulutada uus teema.

Loomulikult anname lemmikutele pahandused andeks, aga vahel suudavad nad korraldada asju, mille peale me ei oskaks uneski tulla! Jaga meiega vahvaid jäädvustusi sellest, mida põnevat on sinu lemmikloom kodus korda saatnud.

Saada foto oma lemmiku korraldatud pahandusest aadressil lemmik@postimees.ee ning lisa lühike kirjeldus lemmiku kohta. Kui tal on mõni silmapaistev omadus või oskus, võid selle välja tuua. Plusspunkte annab see, kui fotol on sisukas pealkiri.