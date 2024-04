Tõeline ime: üle 3 aasta varjupaigas veetnud kass leidis lõpuks kodu

Väike Miuks saabus turvakodu hoole alla 2020. aasta teises pooles Järvamaalt. Ta oli teismeline noor kassipoiss, kes elas kohaliku lauda läheduses ning polnud mitte kunagi saanud tunda hellitusi ega hoolt. Miuks oli kartlik ja hirmunud, väga madala enesehinnanguga ning ei uskunud, et elul on talle midagi head varuks.

Mõni nädal tagasi kirjutas turvakodule nende endise hoolealuse Blanche'i perenaine, kes rääkis, et pidi enda ja Blanche'i karvase parima sõbraga raske haiguse tõttu hüvasti jätma ning igatseb väga endale uut sõpra, kes aitaks leinast üle saada ja pakuks seltsi.

Turvakodu pakkus välja, et just Miuks võiks olla see õige seltsiline ning nii leidiski Miuks omale lõpuks pärast 1277 päeva ootamist armastava kodu.