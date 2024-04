PÕNEV! ⟩ Kaamera paljastas õues käiva kodukassi salajased harjumused

Ühtlasi sai kassiomanik sel moel teada, kus tema lemmik salaja ringi kondab ning inimestele läks see samuti väga korda, sest video on kogunud üle 37 miljoni vaatamise.

Ajakiri Newsweek kirjutab, et uuringute põhjal liiguvad kassid tavaliselt kodu lähedal paarisaja meetri raadiuses. Õues käimisega on aga siiski seotud mitmed ohud, mistõttu on toakasside elu õuekasside omast tunduvalt pikem. Uuringute põhjal on toakasside keskmine oodatav eluiga isegi 13 aastat, samas kui õues käivatel kassidel on see ainult 2-5.