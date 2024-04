Kass ei taha süüa? Asi pole selles, et talle ei maitse, vaid hoopis ühes olulises detailis

Eksperdi sõnul on nimelt lisaks toidule, mida lemmikule pakud, väga oluline ka toidukausi kuju. «Kui kass sööb kitsast (näiteks tavalisest ümmargusest) toidukaussist, on suur tõenäosus, et tema vurrud puutuvad kokku kausi servadega. See võib tunduda tühine asi, kuid kassi jaoks võib see olla vägagi ebamugav. Kui vurrud pidevalt toidukausiga kokku puutuvad, võib see viia nähtuseni, mida nimetatakse vurruväsimuseks,» selgitab ekspert.