Loomaarst vastab: mida teha kurja kassiga, kes omanikku pidevalt ründab?

Lemmiku lugeja küsib: «Mida teha kurja kassiga? Mul endal on kaheaastane punane kass ja olen temaga väga hädas, saan iga kuu kaks korda temalt tappa – ründab mu jalga ja kätt ja tõmbab korralikult puruks nii, et tekib verevalum ja verd tuleb. See on kestnud nii kaua, kui sai aastaseks ja siiani on nii kuri. Mõtlen juba ära anda oma kassi varjupaika, ei saa hakkama enam selle kassiga, lihtsalt tuleb ja hammustab ja see väga valus. Jalg ja käsi lähevad kohe paiste. Ei oska midagi ette võtta, mida peaks tegema kurjema kassiga. Kas on mingi ravim või vahend olemas, et minu kass mind enam kunagi ei ründaks? Ma lausa kardan teda, isegi kui lähen öösel vetsu, pean selleks talle siis toitu andma, et ta mind ei ründaks. Ja mul on nii villand sellest jamast, et pidev ründamine käib. Soovitage midagi, kas pöörduda loomakliinikusse ja sealt küsida midagi.»