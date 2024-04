PÕRSATEMP ⟩ Politseinik püüdis kinni paksu pahandust korraldanud sea

Videost on näha, kui meisterlikult politseiametnikul Cory Cooperil üks kodust põgenenud siga kinni püüda õnnestub ning vaatepilt on üsna humoorikas.

Cooperi sõnul on tema karjääri jooksul varemgi ette tulnud olukordi, kus ta on pidanud loomi, sealhulgas ka sigu, kinni püüdma ning see on üsna keeruline, sest need loomad võivad tõepoolest väga kiiresti joosta.