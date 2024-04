Kahkva küla perenaine Margit oli kodus, kui märkas akna taga kahtlast liikumist. «Kuulsin kuidas kanad tegid suuremat kisa ja telefoniga välja joostes selgus, et see oli hunt, kes maja juures nuuskis,» selgitas ta Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel avaldatud uudises.

Kodumajapidamises on kolm väikest last, kaks kutsikat, mõned kassid, kanad ja hobused. «Seekord möödus kohtumine rahulikult ja sooviks ikka, et nii meie koduloomadega, kui ka hunt saaks rahulikult oma elu elada,» lisas perenaine.