EHMATAV LEID ⟩ Pärnus võeti omanikult ära 28 kassi

Põllumajandus- ja toiduameti lääne regiooni juhataja Egon Paltsi sõnul saabus ametile vihje, kus loomade elu ja tervis olla ohus, kuna teatajal oli kahtlus, et kasside juures ei ole mitme päeva jooksul keegi neid hooldamas käinud. Amet üritas loomade omanikuga korduvalt kontakteeruda, kuid edutult.

«Loomade omanik ei võimaldanud ametnike juurdepääsu loomadele ning kuna oli alust arvata, et loomade elu ja tervis võib olla ohus, rakendati korterisse sisenemisel korrakaitseseadusest tulenevaid erimeetmeid. Korterisse sisenedes oli tunda tugevat väljaheidete haisu, korteri põrand oli väljaheidetega määrdunud ning esmasel vaatlusel paistis 1-toalises korteris olevat üle 20 kassi,» selgitas Palts.

Loomad on hetkel Varjupaikade MTÜ Loomade heaolu keskuse hoole all, kus neile tagatakse kõik nende heaoluks vajalik. Varjupaika saabumisel teostati loomadele veterinaararsti poolt ülevaatus, kus neil tuvastati mitmeid terviseprobleeme ning mitmel kassil tuvastati tiinus.

Amet ütles pressiteates, et minimaalselt peab olema ühele kassile tagatud üks ruutmeeter ruumi pindala, kusjuures ruumi pindala peab olema vähemalt 5 ruutmeetrit. Tuleb meeles pidada, et pidades suurel hulgal kasse väikesel alal, võib olla oluliselt häiritud loomade heaolu ja mõningatel juhtudel võib see seada ohtu nende elu ja tervise. Kitsastes tingimustes elades võib suureneda loomade stressitase, mis omakorda suurendab riski konfliktide tekkimiseks.