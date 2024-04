GALERII ⟩ Ametid tunnustasid aasta tublimaid teenistuskoeri, kuid parim pommikoer sai autasu postuumselt

Koerajuht on läbinud Eesti hüpokoerte koolitusprogrammi 2020-2021. aastate ja näidanud programmi jooksul vastutustundlikkust ja töökust koera treenimisel. Samuti on Jelena koos Ollie’ga panustanud hüpokoerte programmi arendamisse ning osalenud järjepidevalt koerte käitumisalastes treeningutes. Ollie’le on hüpokoera töö nii oluline, et kui Jelenal veresuhkur madalaks läheb, jätab koer pooleli kõik oma lemmikmängud ning tuleb markeerima. Samuti on koer korduvalt andnud märku enne glükoosisensorit.