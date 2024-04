Omanik leidis väga uskumatul viisil üles aasta aega kadunud olnud lemmiklooma

Ootamatult välja ilmunud omanik selgitas loomapäästjatele, et tegu on maisi-roninastik Agnusega, keda ta peab koduloomana. Uskumatu on seejuures aga asjaolu, et loom pani aasta aega tagasi kodust plehku, kuid suutis kogu selle aja, ka talvekülma, üle elada, vahendas BBC.