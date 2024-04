Kassipoja kõhust leiti midagi ehmatavat: surnud pojad olid tal kõhus juba mitu päeva

Cats Helpi vabatahtlikud palusid hädas kassi kohe viia Tallinna Rannamõisa PetCity kiirabisse, kus talle tehti erakorraline keisrilõikus ning selgus, et pojad on tema kõhus juba kolm päeva surnud olnud.

Kassipäästjate sõnul on selles olukorras väga murettekitav veel asjaolu, et paljukannatanud emakass on ise alles verinoor, maksimaalselt 5-kuune. Kassipäästjad rõhutavad, et kass tuleks steriliseerida juba 5-kuuselt, sellega ei tasuks oodata, sest ka 5–6-kuune ning isegi noorem kass võib juba jääda tiineks ning asi võibki lõppeda nii, nagu see lugu oleks lõppenud, kui kass abi poleks saanud.