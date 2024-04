Armas Mõmmi on kurval põhjusel puuri aheldatud

Pesaleidja töötajatele jäi silma, et vurruline kipub vabapidamistoas põrandale sirtsutama ning see andis esimese märgi, et kõik pole päris korras. Mõmmi uriinist avastati struviidid, mis tähendab, et loomake saab vähemalt kuu aega ravitoitu ja ees on ootamas kordusanalüüsid. Varjupaiga ravijuht Kelli Samberk usub, et murest saadakse jagu ja see ei muutu püsivaks probleemiks, kuna tervisehäirele saadi kiiresti jaole.