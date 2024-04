Läinud nädala reedel, päeval, mil vikerkaare taha läks Tallinna loomaaia vanim asukas harikrokodill Vanamees, sündis takiiniaedikus esimene tänavune takiinitalleke. Pühapäeval nägi ilmavalgust teine tall. Mõlemad on takiinikarjas oma emade, isa ja mullu sündinud noorte takiinide valve all kõigile nähtaval. Oodata on veel kolmanda talle sündi.