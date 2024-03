PÄEVAKÄPP ⟩ Julmalt tänavale visatud Nuki ootab oma uut võimalust juba üle 3 aasta

Hüljatud Nuki on veel arglik kiisuneiu, kes oma suurte silmadega jälgib kassitoa külastajaid pigem eemalt. «Hüljatud», sest tänavalt leides oli Nuki juba steriliseeritud – see tähendab, et ta pidi enne kellegi kodukass olema. Mis seal siis imestada, et Nuki enda südame ümber suure müüri on ehitanud pärast sellise reetmise üleelamist.