Loomaarst vastab: miks kassi söögieelistused järsku muutusid?

Lemmiku lugeja küsib: «Tere, tahaks teada, millest võib olla tingitud see, et kassil kaob söögiisu päeva pealt? Oli umbes 7-8 kuune kui otsustas, et enam nii palju ei söö ja loobus konservidest ning hakkas sööma toorest kana või loomaliha. Varasemalt sõi konserve ja ikka 2 tükki päevas 80-70 gr-seid. Tegemist on noore isase kassipoisiga, kes otsustas, et päeva pealt tema enam ei söö nii nagu varem. Kiisu on kastreeritud. Hetkel näksib ainult krõbinaid mitu korda päevas, sööb natuke toorest kana või loomaliha - loobib ja mängib ja siis sööb ära, konserve ei taha üldse, kui, siis imevähe lakub. Olen teda kaalunud vahelduva eduga aasta jooksul ning kaal on kogu aeg 4,2 - 4,1 kg. Kassike on 2,5 aastane. Ussirohtu olen ka andnud vähemalt kord aastas.»