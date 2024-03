FOTO ⟩ Keskkonnaamet tõttas appi ema kaotanud karupojale

Mesikäpp toimetati metsas tagasi kohta, kus ametnike ja kohalike parima teadmise järgi võiks karuema liikuda ja kus veel värskeid karujälgi nähtud on. Seal on mõmmikul võimalus uuesti karuemaga kokku saada – suurim tõenäosus selleks on öösel, kui ema poja hädakisa järgi üles võiks leida, teatas keskkonnaamet oma Facebooki lehel.

Mets on väikesele üksikule mõmmikule ohtlik paik, kuid karm tõde on see, et loomulik elukeskkond on siiski kõigist võimalikest karupojale parim lootus.