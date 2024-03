Loomaarst vastab: miks kass voodisse häda teeb?

Lemmiku lugeja küsib: «5-aastane mustvalge steriliseeritud emakass pissib iga päev järjepidevalt külalistetoa voodile ja diivanile, mujale mitte. Majas on ka teine kass, läbi saavad hästi. Kummalgi on oma liivakast, kus käivad asjatamas ja üks veel lisaks, kuid seda ei kasuta kumbki. Mööbli katmist ja muid trikke oleme proovinud, sealhulgas ka kassidele mõeldud spreisid ja difuuserit. Mööbli võime küll välja vahetada, aga mis garanteerib, et kiisu ka uut mööblit täis ei pissi? Kuidas edasi, mida teha, et kiisut ja meid aidata?»