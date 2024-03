Osutus üleliigseks: eutaneerimisele toodud armas kodukass pääses napilt surmasuust

Cats Help otsib kiiremas korras kodu armsale Matule, kes on ülisõbralik ning väga heatahtlik kodukass, kellest omanik loobus ning loomakliinikusse eutaneerimisele viis.

«Kiisu, kelle kogu maailm kokku kukkus, kui ta oma kodu ning omaniku kaotas, peab nüüd veetma päevi pisikeses puuris, kus ta oma hääle juba on ära nutnud ning rahuneb vaid siis, kui inimene ta juures on teda paitamas. Me väga-väga palume Matule abi. Ehk oled just sina tema päästeingel ning valmis talle oma koduuksed avama?» kirjutavad vabatahtlikud.