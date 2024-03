Õõvastavate vigastustega kass šokeeris loomakaitsjaid: ei tea, mis temaga juhtus, aga siis tegi ta midagi jahmatavat

Paari päeva eest sai Cats Help MTÜ abipalve Raplamaalt, kus umbes nädal tagasi sattus ühe vanaproua õuele sõbralik, kuid väga raskelt vigastatud kass. Külaelanike sõnul ilmus kass justkui eikusagilt välja ning kellelgi ei õnnestunud kassi omanikku välja selgitada. Appi kutsuti kassipäästjad, kes looma kinni püüdsid ja veterinaari juurde toimetasid.

Kui esialgu arvati, et kass sai vigastused mõne teise kassiga kakeldes, siis pärast ülevaatust oli selge, et ta ei kakelnud teiste kassidega, vaid sai keemilisi kahjustusi, mis olid tunginud karva ja naha vahele või jäi raudtraati kinni. «Loomulikult ei saa me kunagi teada tõelist tõde Timoni kogemuse kohta. Igal juhul on kahju väga tõsine. Lisaks sellele on tal veres põletik, ta on vedelikupuudus ja raskes seisundis,» ütlevad MTÜ vabatahtlikud.

Kassi ootab ees pikk ravikuur, kuid õnneks pakuvad arstid lootust, et ta paraneb. Armid ilmselt jäävad, kuid see ei ole takistus täisväärtusliku elu elamist.

Kõik see nõuab aga suuri summasid ja Timon peab jääma kliinikusse ravile. Kuigi täpseid summasid on raske ennustada, võib arstide hinnangul ravi maksma minna 1000 eurot. Väike osa sellest, täpsemalt 400 eurot, on juba kogutud, kuid puudu on ülejäänud osa.

Vabatahtlike sõnul on kassi seisund mõne päevaga kiiresti paremaks läinud ning ei ole enam kriitiline. Kassi seisund on lausa nii hea, et ühel hommikul tööle tulles tabas arste üllatus: Timoni puur tühi, tilguti käpast välja võetud ning ka side tervema jala pealt kätte saadud, mis tilgutit kinni hoidis. Ehk siis härral on juba nii palju eluvaimu sees, et muukis end ise puurist välja.

Toeta Timoni ravi

CATS HELP MTÜ

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958

Selgitus: Timon

900 0020 – kõne hind 5 €

900 0001 – kõne hind 10 €

900 0021 – kõne hind 25 €