NUNNU VIDEO! ⟩ Tallinna loomaaias nägi ilmavalgust väga haruldane loomabeebi

Binturong, keda paljudes keeltes ka karukassiks kutsutakse, jätab oma kehaehituse ja liikumisviisiga mulje, nagu olekski tegu nende kahe looma ristandiga. Pika pealiskarva ja rahuliku elutempo tõttu sarnaneb ta ka laiskloomaga. Maapinnal töntsakal sammul aeglaselt kulgev binturong on oma jässaka keha kohta üllatavalt osav ronija. Tal on haardsaba, mida ta kasutab viienda jäsemena haarates lihaselise sabatipuga okstest. Tüve mööda alla ronimisel saab binturong tagakäppi väljapoole pöörata nii, et küünised on haardevõimelised ka pea ees laskudes.