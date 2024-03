PÄEVAKÄPP ⟩ Ülisõbralik Miki pääses napilt surmasuust ja otsib nüüd uut kodu

Loomakliinikus selgus, et Mikile tegid liiga põie kristallid. Nii paluski loomakliinik Pesaleidjalt abi, et elurõõmus ja terve kassike ei peaks liiga vara ja ilma ilmselge põhjuseta üle vikerkaaresilla minema.

Miki on sotsiaalne, suure südamega ja ootab uksel, kui koju tuled. Hetkel elab ta hoiukodus, kus on selgunud, et ta elaks pigem peres, kus ei oleks väga väikeseid lapsi, sest ta on suures stressis laste kisast. Tal on ka suurem huvi taimede vastu, mistõttu kodus võiks olla vaid kassidele ohutud taimed. Kastreeritud, kiibitud ja valmis uueks kodusõpruseks.