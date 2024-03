Üks häda teise järel: tervis veab Pesaleidja hoolealuseid alt

Kaks varjupaiga hoolealust põevad praegu ulatuslikku seenhaigust ning vajavad üsna pikka tabletikuuri, et sellest vabaneda. Hulgal kiisudel on silmad haiged ja nende igapäevase ravi juurde kuulub silmatilkade manustamine – igast tilgast tuleb ühel hetkel kokku pudel, mis omakorda samuti maksab. Ulatuslikud, korduvad ja tatised nohud vajavad aga arstivisiiti ning sellest tingituna ka ravimeid.

Iga varjupaika jõudev emane kass vajab ultraheliuuringut, et välja selgitada, kas tegemist on tiine loomaga või mitte. Lisaks on Pesaleidja hoolealuste hulgas ka neerupuudulikkusega loomi, kes vajavad regulaarselt vereanalüüse.

Eespool on mainitud vaid väike osa põhjustest, miks varjupaiga loomad iga nädal kliinikusse jõuavad. Iga arve on suurusjärgus 10–40 eurot, kuid hulk visiite teeb kokku summa, millega on MTÜ-l juba keerulisem toime tulla. Praegu on pisiarvetest saanud Pesaleidja jaoks 333,28 eurot.