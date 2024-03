Julma trauma üle elanud kass vaevleb kohutavate vigastuste küüsis

«See on väga suur raha ning esialgu oli ka mure, kas meil üldse õnnestub selliseid summasid kokku saada kiisu abistamiseks, aga me peame proovima. Nii palju on kiisu abistamiseks juba ära tehtud ning tal on lootus täielikult paraneda, seega me ei saanud sellele sõbralikule kodusele kiisule selga keerata ning teda magama lasta panna,» kirjutas Cats Help sotsiaalmeedias.

Kassi välimust vaadates tundus esialgu, et loom on auto alla jäänud, siis tegelikult lugu päris nii pole. «Suure tõenäosusega on tegemist kodukassiga, kes on aknast välja kukkunud. Ilmselt olid ka juba enne kassil hambad väga kehvas seisus ning selline trauma veel lisaks pani asjad käima halvemuse poole. Kukkudes sai ta tõsise trauma, mille tagajärjel tekkis tal suulaelõhe. See läks mädanema, juurde tuli veel õues ekseldes kuskilt üles korjatud viirus ning kokku tegigi see väga ekstreemse mädase põletiku kogu suus. Selle tulemusena ta ei saanud enam ise süüa, kogu tema näo ja suupiirkond on sõna otseses mõttes suur mädakolle,» kirjeldavad kassikaitsjad looma kohutavat olukorda.