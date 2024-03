Varjupaigas tekkis kummaline olukord, mille sarnasega keegi varem kokku puutunud ei olnud

Jaanuari kuus astus Varjupaikade MTÜ Tallinna varjupaiga uksest sisse taksojuht, käes transpordiboksis kassipoeg ja teatas, et toimetab kohale saadetise.

Suures segaduses hakkasid varjupaiga töötajad küsimusi esitama ja selgus, et klient oli tellinud takso ning andnud taksojuhile kassipoja koos varjupaiga aadressiga.

«Loomahülgaja ei vaevunud kassipoega ise varjupaiga ukse taha kohale tooma, vaid kasutas selleks taksojuhi «teenust»,» on varjupaiga kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa hämmingus.

Sellel lool on aga õnnelik lõpp, sest varjupaika toodud kassipoeg, kes sai nimeks Luna, leidis endale kiiresti uue kodu ja naudib oma uut elu nüüd täiel rinnal.

Perenaine kirjutab Luna kohta nii: «Luna on olnud oma uues kodus juba kuu aega. Kõik läheb väga hästi ning ta harjus meiega kohe esimesel päeval. Ta on väga energiline ning südamlik. Tahab inimeste lähedust ning pressib end ka teiste loomade kaissu. Samuti on väga eeskujulik õpilane vanemale kassile. Kõik päevad mööduvad teise kassi ja koeraga mängides. Loomad saavad omavahel nii hästi läbi, nagu oleks juba terve elu koos elanud. Olin varem pikalt mõelnud võtta juurde teine kass ja kui nägin tema pilti ja kuulsin taustalugu, ei kahelnud hetkekski.»