PROOVI JÄRELE ⟩ Kaval trikk, mis paneb su kassi superarmsalt reageerima

Sotsiaalmeedias miljon vaatamist kogunud videoklipp väidab, et kui silitada kassi kergelt niiske hambaharjaga, siis meenutab see talle tema ema ja ta hakkab käituma nagu nunnu kassipoeg. Selles populaarsust kogunud videos ongi näha ühe kassi eriti armsat reaktsiooni, mis sulatab iga vaataja südame.

Tegu on trendiga, mis sai juba mõned aastad tagasi alguse TikTokist. Florida loomakliiniku arst Christian Broadhurst selgitas väljaandele Newsweek, et kassidele võib tõepoolest meeldida, kui neid harjaga silitatakse, eriti pealalelt. Eriti meelt mööda on selline teguviis noortele kassidele ja kassipoegadele, kes on ema poolt hüljatud.