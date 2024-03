Tika armastab end stiilselt riidesse panna ja koos oma 32-aastase omaniku Thomas Sharpio'ga glamuursetel üritustel kaasas käia, olgu selleks siis Pariisi, New Yorgi või Milano moenädal. Ja muidugi ei lähe ta sinna pealtvaatajana, vaid astub üles ka lavalaudadel.

Silmapaistvaid ja ainulaadseid kostüüme on koeral jalaga segada. Lisaks sellele, et ta on oma rõivaste osas väga valiv, järgib moekas koer ka ranget dieeti, olles vaid toortoidu peal.